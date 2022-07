Policiers blessés à Lyon : un nouveau suspect, un clandestin de 26 ans, interpellé

Après un premier couac, un nouveau suspect a été interpellé dans l’enquête sur l’agression de policiers à Lyon, la semaine dernière.

Les enquêteurs œuvrant sur l’affaire des policiers violemment agressés à Lyon, mercredi 20 juillet, ont interpellé un nouveau suspect, a indiqué une source policière à CNEWS.

Il s’agit d’un homme de nationalité algérienne, âgé de 26 ans est en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’aurait pas de domicile connu, a précisé la source. L’individu, interpellé dimanche à 19h50 dans le 3e arrondissement de Lyon, est donc soupçonné de violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique et participation à un attroupement armé.

Pour rappel, trois policiers ont été sauvagement attaqués dans le quartier sensible de La Guillotière, en centre-ville, alors qu’ils tentaient d’interpeller un suspect de vol à l’arraché. Les agents, deux hommes et une femme, avaient dû se réfugier dans une supérette pour échapper aux coups et aux jets de projectiles. Deux d’entre eux ont reçu des jours d’ITT (deux et sept) pour leurs blessures, selon le syndicat Alliance. Le suspect du vol, lui, en avait profité pour prendre la fuite.

Ce week-end, Gérald Darmanin avait indiqué qu’un premier suspect avait été interpellé, avant d’être mis hors de cause. Il s’agissait là aussi d’un étranger, en situation irrégulière et défavorablement connu des services de police pour vol, violences, menaces de mort contre des agents ou encore détention de drogues.

Pour cela, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il avait été placé en centre de rétention et qu’il devrait être expulsé.