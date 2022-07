Sarah El Haïry : «Attaquer un policier, l'insulter, le violenter, c'est attaquer la République»

Lors de la Matinale de CNEWS, Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat à la Jeunesse, est revenue sur l’affaire de l’agression de policiers à Lyon la semaine dernière, soulignant qu’«attaquer un policer, l’insulter, ne pas respecter son uniforme, le violenter, c’est attaquer la République».

«Les réponses doivent être d’une fermeté sans nom». Invitée ce mercredi sur la Matinale de CNEWS, la secrétaire d’Etat à la Jeunesse Sarah El Haïry est revenue sur l’agression de policiers à Lyon (Rhône).

«Attaquer un policer, l’insulter, ne pas respecter son uniforme, le violenter, c’est attaquer la République, a-t-elle martelé. Parce qu’en réalité c’est l’autorité de notre pays qu’on ébranle».

Pour la membre du gouvernement, les réponses à ces attaques doivent être «judiciaires», «dans l’éducation de nos enfants et dans le retour des cadres et des repères».

«2.7 milliards d’euros de moyens supplémentaires»

Elle a également avancé que l’Etat avait accordé «2.7 milliards d’euros de moyens supplémentaires pour nos forces de l’ordre, des moyens matériels pour se protéger» mais aussi humains avec le recrutement de «10.000 policiers et gendarmes».

Sur le plan judiciaire, elle a mis en avant «le renforcement des peines avec le ministre de l’Intérieur et le Garde des Sceaux quasiment main dans la main». Le but de l’État est de «permettre la sécurité des Français partout, quel que soit son territoire et son âge, parce que c’est la première des libertés. Sans sécurité on n’avance pas».

Sarah El Haïry a aussi reproché les tentatives de récupération politique. Elle a notamment pointé du doigt le «maire de Lyon qui ne fait que créer une sorte de buzz après une situation hyper grave où des policiers sont agressés».

«La justice est saisie et des réponses seront données», a-t-elle affirmé.

Mercredi dernier, deux policiers avaient été blessés dans la soirée à Lyon en tentant d'interpeller une personne suspectée de vol, au milieu d'une foule qui les avait violemment pris à partie.

Sur une vidéo de la scène diffusée sur les réseaux sociaux, relayée par le syndicat de police Alliance et le site d'information LyonMag, on pouvait voir trois policiers en civil, deux hommes et une femme, essuyer coups et jets de projectiles devant l'entrée d'une supérette dans le quartier sensible de la Guillotière, au centre-ville.