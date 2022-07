Terrorisme : six ans après l’assassinat du père Hamel, Saint-Etienne-du-Rouvray lui a rendu hommage

Six ans après l’assassinat du père Jacques Hamel, des commémorations ont eu lieu ce mardi à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), pour ne pas oublier cette victime du terrorisme islamiste.

En mémoire. Six ans après l’assassinat du père Jacques Hamel en l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), une commémoration s'est tenue dans la commune ce mardi.

Une centaine de responsables religieux, d’élus, d’habitants de la commune ou d’anonymes se sont réunis ce mardi au petit matin, pour une marche jusqu’à l’église où officiait le curé et où il a été tué, à 85 ans. Une messe, en présence de l’archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, y a ensuite été donnée.

Celui-ci a notamment déclaré que le père Hamel avait été «victime de la folie des hommes». Et d’ajouter : «le mal s'appuie sur une logique binaire, on a sommé des hommes et des femmes de devenir de bons musulmans face aux mauvais, (...) de considérer les non-musulmans comme des mécréants ennemis (...), de devenir un combattant de l’État islamique (Daesh) ou de commettre des attentats».

Puis, un moment de recueillement a eu lieu devant la stèle pour la paix et la fraternité, érigée en mémoire du prêtre un an après sa mort. Le préfet Pierre-André Durand, le président du département Bertrand Bellanger, le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray Joachim Moyse, ainsi que son prédécesseur Hubert Wulfranc étaient présents, au côté, notamment, d’une sœur de Jacques Hamel.

Trois proches des terroristes condamnés en début d'année

Il s'agissait de la première cérémonie depuis la condamnation dans cette affaire, le 9 mars dernier, de trois personnes pour «associations de malfaiteurs terroristes» : deux proches des assassins, imprégnés eux aussi d’islamisme radical et de jihadisme, ainsi qu’une personne ayant été en contact avec les terroristes peu avant leur passage à l’acte. Les peines prononcées ont été de huit, dix et treize ans de prison.

Pour rappel, les deux jihadistes, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, ont été abattus par les forces de l’ordre peu de temps après avoir tué le père Jacque Hamel, égorgé et transpercé de dix-huit coups de couteau dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016. Ils s’y étaient introduits durant la messe du matin. Un fidèle avait également été blessé à la gorge.

L’attentat islamiste avait été revendiqué par Daesh. Rachid Kassim, un Français accusé d’être l’instigateur des faits et qui est présumé mort en Irak depuis 2017, a été condamné, en l'absence de preuves certaines de son décès, à la réclusion criminelle à perpétuité lors du procès du début d’année.