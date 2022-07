Aulnay-sous-Bois : faute de personnel, les urgences de l'hôpital privé de l'est parisien fermées la nuit

A partir de ce vendredi 29 juillet et jusqu'à la fin de l'été, les urgences de l'Hôpital privé de l'Est Parisien, à Aulnay-sous-Bois (93), resteront fermées en soirée et la nuit, en raison d'un manque de médecins.

C'est l'une des conséquences de la crise que traverse le système hospitalier français. En raison d'un manque de personnel, notamment faute de médecins disponibles la nuit, le service des urgences de l'Hôpital privé de l'Est Parisien, situé à Aulnay-sous-Bois (93), restera fermé entre 18h et 9h du matin jusqu'à la fin de l'été.

[INFO PRATIQUE]Le service des Urgences de l’Hôpital Privé de l’Est Parisien sera fermé toutes les nuits entre le 29 juillet et le 22 août.





À partir de 18h, contactez le 15 (SAMU) qui pourra vous orienter vers le service d’Urgences le plus à même de vous prendre en charge. pic.twitter.com/4IYyGZmDGO — Ville d'Aulnay-sous-Bois (@AulnaySousBois) July 25, 2022

Des solutions alternatives

En cas d'urgence, à partir de 18h, les riverains devront donc appeler le 15, explique la municipalité d'Aulnay-sous-Bois, qui assure que le Samu pourra ensuite «orienter vers le service d’urgences le plus à même de les prendre en charge».

Selon l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, des maisons médicales de garde sont également disponibles, de 20h à minuit en semaine, de 14h à 20h le samedi et de 8h à 20h le dimanche. De même que l'Hôpital Jean-Verdier (AP-HP) à Bondy (93).

Pour les urgences qui concerneraient des femmes enceintes, l'ARS a mis en place «une cellule d'aide au suivi de grossesse», et ce, justement en raison des tensions qui influent sur les capacités d’accueil dans les maternités d'Ile-de-France.