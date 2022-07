Essonne : un appel à témoins lancé pour retrouver un homme de 66 ans

La police nationale a lancé un appel à témoins ce mercredi 27 juillet pour tenter de retrouver un homme de 66 ans, disparu depuis le 24 juillet, à Etampes, en Essonne (91).

Une disparition jugée «inquiétante». La police nationale du 91 a publié un appel à témoins sur ses réseaux sociaux, pour «aider les enquêteurs d'Etampes à retrouver Yves Pillas», un homme de 66 ans disparu depuis le 24 juillet, invitant les internautes à partager l'avis de recherche.

#AppelàTémoins | Aidez les enquêteurs d'#Etampes à retrouver Mr Yves PILLAS, disparu depuis le 24 juillet.



Merci pour vos partages.https://t.co/Tuz5u2ocUa pic.twitter.com/4AX6aW5apS — Police Nationale 91 (@PoliceNat91) July 27, 2022

Sur l'appel à témoins, la police explique que l'homme – atteint de la maladie de Parkinson – a fugué du centre hospitalier d'Etampes, où il était hospitalisé. Vêtu d'un jogging Adidas à bandes blanches, il mesure environ 1,70 m et est de corpulence fine.

«Il peut être n'importe où en Ile-de-France»

Selon sa famille, les chiens de la police l'ont pisté aux abords de la gare de Saint-Martin-d'Etampes mardi, où l'homme aurait pu emprunter le RER C. «A cette gare il n'y a pas de pass pour prendre le train, donc nous n'avons aucune certitude, mais de fortes présomptions», explique sa fille.

De fait, si Yves Pillas a l'habitude de «prendre le RER pour aller chez sa sœur qui vit près de l'hôpital» et «connaît le trajet par coeur», sa famille pense qu'il aurait pu «ne pas descendre au bon endroit». «La ligne C est très grande, et il peut être n'importe où en Ile-de-France», s'inquiète sa fille.