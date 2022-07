Le moral des ménages en baisse pour le septième mois consécutif

Pour le septième mois consécutif, le moral des ménages français est en baisse. Il s'établit à 80 pour le mois de juillet, selon une enquête de l'Insee. C'est très en dessous de la moyenne, située à 100.

La situation économique inquiète les Français. C'est ce que révèle la nouvelle enquête de l'Insee, parue ce 27 juillet : pour le septième mois consécutif, le moral des ménages est en baisse. Il a perdu deux points au cours du mois et s'établit désormais à 80, bien en dessous de la moyenne fixée à 100.

Le moral des ménages est mesuré chaque mois par l'indicateur de confiance. Plus sa valeur est élevée, plus le jugement des Français sur la situation économique est favorable. Pour le calculer, l'Insee pose plusieurs questions à un échantillon représentatif de la population : leur opinion sur la hausse des prix, leur confiance en l'avenir, leurs craintes vis-à-vis du chômage...

L'indicateur est établi à partir de ces réponses. Il donne des indices sur la consommation future des ménages, et donc, sur la croissance économique. Le moral est jugé «bon» s'il dépasse la moyenne fixée à 100.

Hausse des prix

Les 80 points de juillet s'expliquent principalement par la hausse des prix. La part des ménages estimant qu'ils ont augmenté sur la dernière année progresse d'un point, pour atteindre son plus haut niveau depuis l'été 2008. Selon les dernières données de l'Insee, l'inflation en France s'établit en effet à 5,8 % sur un an, à cause de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

La part des ménages considérant qu'il est opportun de réaliser des achats importants est également en repli. Elle perd trois points par rapport au mois dernier, pour rester très en dessous de sa moyenne.

Enfin, les Français se montrent inquiets quant à l'évolution de leur niveau de vie. La part de ceux estimant qu'il s'est amélioré dans l'Hexagone est en recul de cinq points.

L'indicateur de confiance avait déjà fortement chuté par le passé, par exemple au moment de la crise des gilets jaunes fin 2018. Lors des confinements, le moral des ménages s'était aussi dégradé, la plupart jugeant qu'il était peu opportun de faire des achats importants au cours de la période.