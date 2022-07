Menaces contre une mosquée de Lille : le suspect jugé aujourd'hui pour «apologie du terrorisme»

Interpellé le mois dernier pour avoir proféré des menaces contre des fidèles d’une des plus importantes mosquées de Lille, un homme de 23 ans comparaît ce mercredi 27 juillet, dès 14 h devant le tribunal correctionnel pour «apologie du terrorisme».

Le suspect risque gros. Mis en cause pour «menaces de mort sur un groupe de personnes appartenant à une religion et apologie du terrorisme», l’homme de 23 ans qui avait proféré des menaces contre des fidèles d'une des plus importantes mosquées de Lille, doit comparaître, ce mercredi, dès 14h30, devant le tribunal correctionnel. A la clé, une possible lourde peine, selon les éléments du dossier.

En cause : une vidéo postée sur Telegram, «dans laquelle un individu» faisait part «de son intention de commettre une attaque contre la mosquée de Lille Sud», selon le parquet. Cette dernière avait été signalée en juin sur la plate-forme en ligne Pharos, tout comme «une seconde séquence portant sur la tuerie de Christchurch commise en 2019 en Nouvelle-Zélande».

Une consommation excessive d’alcool évoquée

Rapidement identifié, le suspect avait reconnu lors des auditions faites le mois dernier être l’auteur des menaces contre la mosquée identifiée. «Sans réelle conviction politique ou religieuse, le mis en cause ne se revendique pas d’extrême droite mais semble tout le moins intéressé par les groupes de discussion en lien avec ces mouvances», avait indiqué le parquet lors de l’audition.

Interpellé le jeudi 23 juin à son domicile de Faches-Thumesnil et immédiatement placé en garde à vue, le suspect avait justifié son geste par une «consommation habituelle et excessive d’alcool». Sur la vidéo en question, l’homme de 23 ans a fait des remarques sur le lieu visé. «C'est une petite mosquée, mais le vendredi il y a du monde, il y a moyen de tuer une bonne vingtaine de personnes», affirmait la voix sur la vidéo diffusée.

Des menaces graves ont visé une mosquée à Lille. Sur mon instruction, la police nationale sécurise la mosquée depuis hier et cela, pour le temps nécessaire. Une interpellation a eu lieu ce matin. Merci aux forces de l’ordre pour leur réactivité. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 23, 2022

En réaction à cette affaire, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait confirmé «des menaces graves» visant la mosquée, avant de souligner le bon travail des forces de l’ordre, dans un tweet publié le 23 juin.