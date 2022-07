L'appellation «steak» pour les produits végétaux s'offre un sursis

Mercredi 27 juillet, le Conseil d'État a validé la conservation des appellations «steak» ou «lardon» pour les produits végétaux dérivés.

Une validation effectuée en urgence. Le Conseil d’État est intervenu mercredi 27 juillet contre un décret qui devait interdire à partir du 1er octobre les appellations comme «steak» ou «lardon» pour définir les dérivés végétaux de ces aliments.

Ce décret, réclamé par plusieurs associations interprofessionnelles de la viande et du bétail, a été contré par une requête de l’organisation Protéine France, déposée vendredi 22 juillet. Les associations plaignantes déploraient une confusion des consommateurs et des industriels, créée par l’utilisation des termes «steak» et «lardon» pour définir les produits végétaux.

L’association, chargée de défendre les industriels de la filière des protéines végétales (Herta, Happyvore…), avait alors estimé que la date d’application du décret réclamé leur laissait trop peu de temps pour réorganiser leurs activités et leur fonctionnement.

Les associations de produits végétaux se réjouissent de la décision du Conseil d'État

L’organisation Protéine France reste prudente face à une décision de la plus haute juridiction administrative. Cependant, leur avocat s’est réjoui d’avoir obtenu leur sursis : «Le Conseil d'État a retenu notre moyen tiré de l'impossibilité pour les denrées végétales de sortir du champ lexical qui s'approche de près ou de loin de la viande», a déclaré Guillaume Hannotin.

L’avocat a soulevé le fait que l’origine de certaines appellations n’ont rien à avoir avec la viande, à l’instar de «steak», qui signifie «tranche», ou encore «carpaccio», qui n’est qu’autre que le nom d’un peintre qui mettait en valeur la couleur rouge dans ses œuvres.