Policiers blessés à Lyon : Gérald Darmanin attendu sur place samedi

Après l’agression d'une patrouille de police à Lyon dans le quartier de la Guillotière la semaine dernière, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin va se rendre sur place samedi.

Quelques jours après l’agression de policiers survenue dans le quartier de la Guillotière, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sera en déplacement à Lyon ce samedi 30 juillet pour rencontrer des fonctionnaires travaillant dans le quartier de la Duchère, selon une information d'Europe 1 confirmée notamment par franceinfo.

Lors de son déplacement, le ministre de l’Intérieur doit par ailleurs inaugurer un centre de rétention administratif. Pour rappel, Gérald Darmanin, avait créé la polémique dimanche dernier, en annonçant l’arrestation et l’expulsion d’un suspect étranger, finalement mis hors de cause dans l'affaire de l'agression des policiers lyonnais.

Dans la soirée du mercredi 20 juillet, dans le 3e arrondissement de Lyon, place Gabriel-Péri, trois policiers avaient été pris à partie par une cinquantaine d’individus alors qu’ils tentaient d’interpeller l’auteur d’un vol à l’arraché.

Lynchés, ces derniers avaient également été victimes de jets de projectiles et de gaz lacrymogènes. Pour s'en défaire, ils avaient été contraints de se réfugier dans une supérette en attendant l’arrivée des renforts et laisser le voleur filer. Selon le syndicat Alliance, deux et sept jours d'ITT avaient été prescrits pour deux des policiers.

Sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin a affiché un message de soutien aux policiers agressés.

«Plein soutien à nos trois policiers victimes de violences insupportables à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance»

Un suspect a été interpellé dimanche 24 juillet dans le cadre d’une enquête ouverte après l’agression. Il a été mis en examen ce mardi pour violences aggravées sur des fonctionnaires de police et placé en détention provisoire.