Bison Futé : ce week-end de chassé-croisé classé noir pour les départs en vacances

Traditionnellement chargé sur les routes, ce week-end de chassé-croisé entre les «juillettistes» et les «aoûtiens» édition 2022 ne fera pas exception. Dès ce vendredi, la circulation sur les routes de l’Hexagone sera difficile dans le sens des départs, avant un samedi classé «noir» pour les départs et «rouge» pour les retours, selon Bison Futé.

De nombreux embouteillages à prévoir tout le week-end dans l’Hexagone. Dans ses dernières prévisions, Bison Futé a fait état de conditions de circulation largement dégradées sur les axes routiers du pays à partir d'aujourd'hui vendredi et jusqu'à dimanche.

Samedi, #Bisonfuté prévoit des conditions de circulation dans le sens des départs et dans le sens des retours.



Restez vigilants et faites des pauses régulièrement.



Vendredi 29 juillet

Pour ce vendredi, Bison Futé a classé «rouge» la circulation attendue sur les routes de l’ensemble du pays dans le sens des départs. Du côté des retours, le quart sud-est de la France sera classé «rouge», alors que le reste de la France bénéficiera d’une circulation plus fluide avec une classification «orange».

Pour éviter les zones où les bouchons seront les plus importants dans le sens des départs, Bison Futé recommande notamment de quitter l’Ile-de-France après 12h ; d’éviter l’autoroute A63, entre Bayonne et l'Espagne, de 9h à 20h ; d’éviter l’autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, de 11h à 19h ou encore d’éviter le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 19h.

Dans le sens des retours, les conseils donnés par Bison Futé sont surtout de traverser l’Île-de-France avant 14h ; d’éviter l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 20h et entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 8h à 20h et enfin d’éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 8h à 20h et entre Orange et Lyon, de 9h à 20h.

Samedi 30 juillet

Bison Futé a classé l’ensemble de l’Hexagone en «noir» pour samedi dans le sens des départs et en «rouge» dans le sens des retours.

Pour les départs, il est recommandé de traverser l’Île-de-France après 12h, d’éviter l’autoroute A63 entre Bordeaux et l’Espagne de 10h à 19h et enfin d’éviter le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 19h.

Concernant les retours, pour éviter le plus possible des bouchons, il vous faudra notamment traverser l’Île-de-France avant 14h et éviter l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 17h

Dimanche 31 juillet

Dans les prévisions de Bison Futé, l’Hexagone est classée «orange» dans le sens des départs dimanche, à l’exception de quelques départements du sud-est catégorisés en «rouge».

Pour les retours, la circulation sera habituelle dans la totalité du pays, à l’exception du quart sud-est, classé «orange».

Pour éviter les routes congestionnées lors des départs, Bison Futé a émis quelques recommandations, comme de quitter l’Ile-de-France avant 7h, d’éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9h à 18h et d’éviter le tunnel du mont Blanc en direction de l’Italie de 10h à 17h.