La chronique éco de Jean-Baptiste Giraud : «Carburants : inquiétude des pompistes indépendants»

Dans sa chronique économique de ce vendredi 29 juillet, Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'economiematin.fr, se penche sur le prix du carburant, en cette période de chassé-croisé des vacances.

Bonne nouvelle, le prix du carburant a baissé encore cette semaine, - 5,6 centimes sur le SP 95 mais surtout -21 centimes depuis la fin du mois de juin ! Autant dire que les aoûtiens vont payer nettement moins cher à la pompe que les juilletistes. Cela valait le coup de partir plus tard.

Pour ceux qui roulent au diesel - encore 2 automobiles sur 3 en circulation- la baisse est de 22 centimes.

Vous avez entendu Michel-Edouard Leclerc déclarer qu’il vendrait le carburant à prix coûtant dans ses stations service à partir de ce matin et jusqu’à demain soir. Eh bien, voilà ce que ça donne au Leclerc d’Auxonne en Côte d’Or : 1 € 77 le litre de diesel contre quasiment 1,90 à l’Intermarché situé dans la même ville, il y a donc quand même 13 centimes de différence.

Pour le Super 95 E10 on est à 1 € 63 le litre, contre 1,75 € toujours dans l’Intermarché voisin. Soit 12 centimes d’économisés sur un plein de 50 Litres, et cela nous donne exactement 10 euros d’économies si vous roulez à l’essence, et 7 euros, si vous roulez au diesel.

Par ailleurs, aujourd’hui et demain, dans les supermarchés Casino, vous payez le prix normal du carburant à la caisse, mais, on vous donne un bon d’achat à dépenser dans le magasin. Pour 50 litres, ce sera un bon de 50 euros environ, utilisable à condition de faire d’autres courses en même temps.

Bien évidemment, si vous faites le plein sur l’autoroute, vous allez payer plus cher votre carburant, 20 à 30 centimes de plus, notamment parce que les stations reversent une partie de leurs gains aux concessionnaires.

Dans une petite station-service indépendante, les 20 à 30 centimes de différence, c’est la marge qui permet au pompiste de vivre, en vendant du carburant là où il n’y en a pas, car cela permet d’éviter de parcourir 20, 30 kilomètres ou plus pour aller faire le plein dans un supermarché.