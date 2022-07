Hérault : un couple de retraités anglais retrouvé noyé dans sa piscine

Un couple d'octogénaires anglais a été retrouvé sans vie, dans la nuit de samedi à dimanche, dans sa piscine située à Gignac, dans l'Hérault.

Une macabre découverte. Dans la nuit de samedi à dimanche, un couple de retraités britanniques a été retrouvé mort dans sa piscine, à Gignac dans l'Hérault.

C'est un couple d'amis des victimes, invité à dîner, qui a découvert les corps des deux octogénaires. Malgré l'intervention rapide des secours, aucune réanimation n'a pu être réalisée.

Une enquête en cours

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de l'Hérault. Le parquet de Montpellier a également ordonné une autopsie afin de déterminer les causes et l'heure des décès.

L'hypothèse d'un accident serait privilégiée.