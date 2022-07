Policiers agressés à Lyon : un deuxième suspect en garde à vue

Un second suspect a été placé en garde à vue ce dimanche, suite à l'agression à l'agression de trois policiers en civil le 20 juillet dans le quartier de la Guillotière à Lyon, a annoncé le parquet.

C'est la deuxième personne placée en garde à vue depuis l'agression survenue à Lyon, le 20 juillet dernier. «Un suspect a effectivement été placé en garde à vue et sera présenté ce lundi au juge d'instruction en charge du dossier qui décidera des suites à donner», a indiqué le parquet à l'AFP sans donner plus de précisions.

Un premier suspect mis en examen en début de semaine

Deux policiers ont été blessés le 20 juillet au soir en tentant avec un collègue d'interpeller une personne suspectée de vol, au milieu d'une foule qui les a violemment pris à partie. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir trois policiers en civil, deux hommes et une femme, essuyer coups et jets de projectiles devant l'entrée d'une supérette dans le quartier sensible de la Guillotière.

Mardi, un premier suspect avait déjà été mis en examen du chef de violences aggravées sur fonctionnaires de police et placé en détention provisoire. Agé de 26 ans, l'individu est en situation irrégulière et n'a pas de casier judiciaire.

Il «n'a pas contesté les faits» et a «présenté ses excuses», avait indiqué à l'AFP Me Laurent Bohé, avocat des victimes.

Gérald Darmanin, qui s'était rendu à Lyon le 30 juillet, avait indiqué dans les colonnes du Progrès qu'il y aurait 570 policiers supplémentaires dans la ville.