Carte : voici les incendies actuellement en cours en France

Depuis le début de l'été, les incendies se multiplient en France. Ceux de Landiras (Gironde) et de la Teste-de-Buch (Gironde) ont ravagé à eux seuls plus de 20.000 hectares de forêt. Actuellement, des feux sont en cours à Mano (Landes) et à Santo Pietro di Tenda (Haute-Corse).

La France continue de brûler. Après Landiras et La Teste-de-Buch en Gironde, de nouveaux feux de forêt se sont déclarés dans le sud de la France. Des incendies sont en cours à Mano (Landes) et à Santo Pietro di Tenda (Haute-Corse), selon divers titres de presse locale.

Un feu de forêt s'est déclaré à Mano (Landes) ce 31 juillet à 22h30, détruisant plus de 150 hectares de pins. Une quarantaine de personnes ont dû être évacuées, d'après France Bleu. A l'heure actuelle, le feu n'est toujours pas fixé.

En Corse, deux incendies se sont déclenchés à Santo Pietro di Tenda (Haute-Corse) ce 1er août. Les flammes se situent pour l'instant dans un lieu inaccessible aux sapeurs-pompiers, rapporte France Bleu. Entre 10 et 15 hectares de végétation sont déjà partis en fumée.

Enfin à Beaucaire (Gard), 15 hectares de végétation ont été détruits, ainsi que deux habitations, selon les dernières informations sur cet incendie déclaré le 31 juillet. Trois personnes ont été légèrement blessées. Le feu de la commune voisine d'Aubais (Gard) a été fixé, après avoir brûlé 370 hectares de forêt.

A cause du dérèglement climatique, les feux de forêt sont de plus en plus fréquents en France. La canicule assèche les végétaux, ce qui accentue le risque de voir un feu se déclarer, ou devenir important. Pour éviter tout risque, il est recommandé de ne pas fumer ou faire de barbecue en forêt.