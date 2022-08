Rachat de RTT : pourquoi ça fait débat ?

Avec l’adoption par l’Assemblée nationale de la mesure sur le rachat des RTT, comprise dans le projet de loi sur le budget rectificatif de 2022, de vives oppositions ont éclaté entre partisans et opposants à cette idée.

La mesure fait ressortir le clivage droite-gauche. Alors que le Sénat examine à partir de ce lundi le budget rectificatif pour 2022, deuxième volet des dispositions prises pour améliorer le pouvoir d’achat des Français, l’une d’elles prévoit la facilitation du rachat des RTT de certains salariés par leur entreprise.

Portée initialement par Les Républicains puis reprise par la majorité dans son projet de loi - adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en fin de semaine dernière -, la mesure prévoit que les employés concernés puissent se faire payer des journées de RTT plutôt que de les poser (après accord avec la direction).

Le but est de permettre aux entreprises de récupérer un surplus de jours travaillés, tandis que les salariés obtiendront de l’argent supplémentaire. Les sommes seront défiscalisées, dans la limite de 7.500 euros, a demandé le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.

Partisans et opposants avancent leurs arguments

Pour les partisans de la mesure, celle-ci va permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des personnes qui le souhaitent, tout en apportant aux sociétés ayant des difficultés à recruter une productivité supplémentaire sans modifier leurs effectifs. Le député LR Pierre-Henri Dumont a ainsi salué dans le Figaro «une mesure qui a l’avantage d’être efficace tout de suite, de ne rien coûter à l’Etat et de ne faire que des gagnants, les entreprises et les salariés». Son collègue Thibault Bazin a pointé une façon de «mieux récompenser le travail et le mérite et d’augmenter les salaires nets des Français».

En face, notamment parmi les élus de la Nupes, il est dénoncé «une régression sociale masquée», qui «porte un coup sans précédent aux 35 heures (les journées de RTT sont allouées aux salariés dont le temps de travail est supérieur à 35h par semaine, ndlr)», selon une tribune publiée dans le JDD. Le risque serait de voir un employeur «refuser l’attribution de jours de repos en arguant du paiement de ceux-ci». Les signataires ont même comparé le texte à un «cheval de Troie d'une régression sociale».

Il est aussi avancé parmi les opposants à la mesure que celle-ci ne permettrait qu’une amélioration relative de leur pouvoir d’achat, puisqu’elle propose des RTT majorés de seulement 10%, plutôt que des heures supplémentaires majorées à 25%.

Une mesure qui concerne finalement peu de salariés

Il est à noter que la mesure ne concernera que les personnes soumises au «forfait jours». C’est-à-dire celles dont le calcul de leur temps de travail repose sur le nombre de journées travaillées dans l’année, et non sur des heures effectuées. Selon la Dares (Direction de l’Animation de la recherche, des Etudes et des Statistiques), il s’agit de 12% des salariés du privé, en grande majorité des cadres. Par ailleurs, elle ne durera qu’une année, en portant sur les RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Emmanuel Macron a en effet affirmé pendant la dernière campagne son objectif de créer rapidement un compte épargne-temps permettant de monétiser certains jours de congés, pour l’ensemble des salariés du pays.

Chose à savoir également, certaines entreprises ont déjà mis en place un compte épargne-temps permettant de placer des jours de congés non utilisés, avec la possibilité, entre autres options, de se les faire payer. Le rachat des RTT est d’ailleurs autorisé depuis 2016, soumis à l’impôt et aux cotisations sociales (ce qui ne sera donc plus le cas avec la nouvelle mesure).