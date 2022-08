«L'expulsion de l’imam Hassan Iquioussen ne peut pas être arbitraire du ministre de l'Intérieur», estime Manuel Bompard

Invité ce mardi 2 août dans La Matinale, Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, est revenu sur l'expulsion de l’imam Hassan Iquioussen demandé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'il a jugé «d'arbitraire».

Le député LFI de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard était l'invité de La Matinale ce mardi. Interrogé sur la menace d'expulsion de Gérald Darmanin du prédicateur du Nord, Hassan Iquioussen, réputé proche des Frères musulmans, pour des appels à la haine et à la violence contre la communauté juive notamment, il a estimé que cela ne pouvait «pas être à l'arbitraire du ministre de l'Intérieur, de décider des propos qui sont acceptables ou pas».

En effet, pour l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, si «cet imam a tenu des propos qui sont antisémites et homophobes, ce sont des délits et la solution doit-être judiciaire», sauf qu'«aujourd'hui ce n'est pas le cas [...] donc cela ne peut pas être à l'arbitraire du ministre de l'Intérieur de décider des propos qui sont acceptables ou pas».

Manuel Bompard a par ailleurs rappelé la nécessité de «revenir dans les principes de l'Etat de droit, et le principe de l'Etat de droit c'est la justice», avant de marteler «si cette personne a fait des choses qui sont contraires aux lois de la République, elle doit être traduite devant le justice mais en tout cas elle ne doit pas être expulsé».

Jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur avait fait valoir dans un tweet que cette expulsion était justifiée par le fait que «ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes» et avait réaffirmé sa volonté d'«expulser du territoire français» l'imam Hassan Iquioussen.

À noter que l'expulsion de ce prédicateur, père de 5 enfants majeurs, n'était pas possible avant la loi luttant contre le séparatisme promulguée en août 2021. Né en France, il avait la nationalité française jusqu'à ce qu'elle lui soit retirée à sa majorité.