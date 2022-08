Sécheresse : quelles conséquences pour votre quotidien selon le niveau d'alerte de votre département ?

Après le mois de juillet le deuxième plus sec jamais enregistrée depuis 1958, la France a été placée en ce début de mois d’août en état d’alerte sécheresse. Une situation qui peut avoir des conséquences sur le quotidien des Français.

La France entre dans une nouvelle vague de chaleur extrême et la terre souffre de plus en plus de l’absence de pluie. Entre les départs de feux à répétition et le temps sec, le pays a été placé en état d’alerte sécheresse.

Lors du mois de juillet 2022, qui a été le deuxième plus sec jamais enregistré depuis 1958, seuls 9,7 millimètres de précipitations ont été enregistrés en France métropolitaine. C’est 84% de moins par rapport aux normales de saison.

L’état d’alerte sécheresse touche les départements français selon différents niveaux. En fonction des niveaux, les restrictions pour les habitants sont variées et ont pour but d’éviter le gaspillage de l’eau et les nouveaux incendies. Dès le 14 juillet, certaines villes avaient annulé leurs feux d’artifice pour limiter les risques.

96 départements sont concernés par l’alerte sécheresse. Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ont été placés en vigilance, neuf autres en alerte, 38 en alerte renforcée et 46 en crises. Parmi les départements placés en alerte maximale crise, on trouve notamment, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Indre ou encore, les Alpes-Maritimes, la Dordogne, l'Ille et Vilaine, l'Isère, le Loiret, le Lot.

La sécheresse force à l’économie d’eau

Au niveau 1 de l’état d’alerte sécheresse, c’est-à-dire en vigilance, les autorités publiques doivent informer les habitants de la situation et les inciter à économiser l’eau en prévention d’une aggravation du phénomène.

Au niveau 2 de l’état d’alerte, les recommandations laissent place à des restrictions. Il est alors interdit, durant certaines heures, d’arroser les jardins, mais également les espaces verts, les golfs ou encore de nettoyer sa voiture. Les activités nautiques et les manœuvres de vannes sont également interdites. Pour les agriculteurs, une réduction inférieure à 50% des prélèvements d’eau à des fins agricoles et/ou une interdiction de prélèvement jusqu’à trois jours par semaine est instaurée.

Arrivé au niveau 3 d’alerte renforcée, la sécheresse entraîne une limitation très forte des prélèvements d’eau pour l’arrosage des jardins, des golfs et des espaces verts, qui peut aller jusqu’à l’interdiction de prélèvement d’eau dans certains cas. La réduction de prélèvement touche à nouveau les agriculteurs et augmente à 50% ou plus avec une possibilité d’interdiction totale de 3,5 jours par semaine.

Le dernier niveau de l’état de sécheresse, celui de crise qui touche 46 départements métropolitains, instaure l’arrêt des prélèvements d’eau non prioritaires y compris agricoles. Les prélèvements considérés comme prioritaires touchent la santé, la sécurité civile, l’eau potable et la salubrité.

Ainsi, pour les habitants des départements concernés, les restrictions limitent considérablement les possibilités de jardinage mais également d’activités aquatiques durant la période estivale.