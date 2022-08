Agnès Pannier-Runacher : «Plus personne ne peut mettre en doute aujourd'hui le réchauffement climatique»

Invitée ce mercredi 3 août dans La Matinale, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, est revenue sur la question du réchauffement climatique et le manque cruel d'eau en Corse.

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, était l'invitée de La Matinale ce mercredi. Interrogée sur l'enchaînement des catastrophes naturelles dû au réchauffement de la planète et notamment la pénurie d'eau qui menace la Corse, elle a affirmé qu'«aujourd'hui, plus personne ne pouvait mettre en doute le réchauffement climatique». Elle a également alerté sur l'augmentation des températures : «le climat 2022 est peut-être le plus frais des années à venir».

En effet, l’île a été placée en alerte sècheresse renforcée à cause de la canicule et de nombreuses restrictions ont été mis en place concernant l'usage de l'eau, comme l'a indiqué la préfecture : «interdiction désormais de remplir sa piscine, de laver sa voiture hors station, ou d'arroser sa pelouse».

plan de planification écologique

La ministre a par ailleurs indiqué que le gouvernement avait un «plan de planification écologique» pour répondre au réchauffement climatique, tenter de le «ralentir» et faire en sorte que «la France soit la premiere grande nation à sortir des energies fossiles».

Pour rappel, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, s'était approprié cette planification, terme utilisé jusqu'ici par Jean-Luc Mélenchon, lors de son grand meeting du second tour de la présidentielle à Marseille, qu'il avait par la suite délégué à sa Première ministre après sa nomination : «mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique, parce que cela concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements, tous les investissements», avait-il déclaré lors de son déplacement en avril dernier.

Ce mercredi, la France devrait entrer dans le dur du troisième épisode caniculaire enregistré depuis juin, avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40° C.