Pouvoir d’achat : remise carburant, bouclier tarifaire, nouvelle carte Vitale… le second volet de mesures voté par le Sénat

Le Sénat a adopté en première lecture dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi de budget rectificatif pour 2022, qui complète les mesures de soutien au pouvoir d’achat.

Le vote a été tardif. Les sénateurs ont adopté en première lecture le projet de loi rectificatif du budget 2022, à 4h ce mercredi matin. Il s’agit du second volet de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des Français, face à l’inflation.

Un total de 44 milliards de crédits a donc été voté (dont 9,7 pour la renationalisation d’EDF). La gauche s’est opposée au texte, mais celui-ci a été adopté par 255 voix contre 101, grâce à la majorité de droite.

Certaines mesures contre l’avis de la gauche et du gouvernement

Concernant les mesures, le projet de loi prévoit la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant (30 centimes le litre en septembre-octobre, puis 10 en novembre-décembre). La revalorisation du point d'indice des fonctionnaires est également présente.

Pour que les collectivités locales puissent assumer cette hausse des salaires (et les aider également face à l’envolée des prix de l’énergie), un soutien supplémentaire leur a été accordé, pour une enveloppe totale de 750 millions d’euros. Une mesure partiellement approuvée par le gouvernement.

Les sénateurs ont remplacé la prime de rentrée exceptionnelle de 100 euros réservée aux gens touchant les minima sociaux par une majoration de 150 euros à destination de la prime d’activité, dans le but de valoriser le travail. Un vote ayant suscité la colère des élus de gauche et ayant été adopté contre l’avis du gouvernement.

Par ailleurs, le Sénat a aussi voté en faveur de la mise en place d’une carte Vitale biométrique, pour lutter contre les fraudes. Les banques alimentaires auront le droit à 40 millions d’euros supplémentaires.

Une adoption définitive attendue pour la fin de semaine

Lundi, des premiers points, suscitant parfois de vives tensions, avaient déjà été validés. Il s’agit par exemple, de la hausse à 7.500 euros du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires (contre 5.000 euros auparavant), la possibilité de pérenniser la possibilité pour les employeurs de racheter les jours de RTT de leurs salariés (contre l’avis du gouvernement, qui veut que la mesure ne dure que jusqu’à fin 2023), ou la suppression de la redevance audiovisuelle.

Dans le même temps, la taxation des superprofits générés par les grands groupes avait été refusée.

Des amendements ayant été apportés par les sénateurs, le texte doit désormais retourner du côté de l’Assemblée, pour s’accorder sur un texte commun à adopter définitivement. Le gouvernement souhaite que cela se fasse avant dimanche et le début des vacances parlementaires. Un objectif en bonne voie concernant le premier volet de l’aide au pouvoir d’achat, puisque le projet de loi «d’urgence» a été le fruit d’un accord en commission mixte paritaire mardi et devrait être voté définitivement ce mercredi. Il devrait en être de même avec le second volet d’ici la fin de semaine.