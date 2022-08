Sécheresse : découvrez quelles restrictions d'eau s'appliquent dans votre département

Alors que la France est en passe de revivre sa troisième hausse des températures en trois mois, la sécheresse continue, elle, de s’étendre. Pour faire face à cette situation «urgente», les préfectures ont multiplié des arrêtés pour limiter l’usage de l’eau. Découvrez quelles restrictions s’appliquent dans votre département.

«Vigilance», «alerte», «alerte renforcée» ou «crise» ? Ce mercredi 3 août, la France va entrer dans le dur du troisième épisode caniculaire enregistré cet été avec des températures qui pourraient atteindre 40 °C. Cette nouvelle vague de chaleur ne fait qu’augmenter le risque de sécheresse, déjà présent dans l’Hexagone.

D’après le site gouvernemental Propluvia, tous les départements de la France hexagonale sont en état d’alerte. Face à cette situation, les préfectures ont multiplié des arrêtés afin de limiter l’usage de l’eau dans leur département. Les restrictions décidées s’appliquent selon la gravité de la sécheresse dans les départements concernés et sont divisées en quatre catégories.

A partir des données du site du ministère de la Transition écologique, CNEWS vous propose de découvrir le niveau des restrictions d’eau dans votre département.

Pour rappel, la catégorie «vigilance» prévoit simplement des actions de sensibilisations à destination des différents acteurs sur le bon usage de l’eau.

Le deuxième niveau «alerte» permet de mettre en place les premières restrictions. Une fois que ce seuil est déclenché, il n’est plus possible, par exemple, de laver sa voiture chez soi et le remplissage de piscine devient également impossible, sauf cas particulier. Les agriculteurs, eux, doivent aussi limiter l’irrigation des cultures.

Lorsque l’on atteint l’«alerte renforcée», comme c’est le cas dans le Grand-Est, les restrictions durcissent. Cette catégorie correspond à une aggravation de la situation hydrologique par rapport au niveau de l’alerte. Les pelouses ne peuvent plus être arrosées et l’irrigation des cultures doit être encore plus réduite.

Le dernier seuil d’alerte est l’état de «crise». Ce niveau indique une urgence absolue et une situation alarmante. Lorsque cette catégorie est déclenchée, comme c’est le cas dans 58 départements, les restrictions montent encore d’un cran.