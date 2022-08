Tous les membres du gouvernement invités à un dîner informel à Matignon ce soir

La Première ministre Elisabeth Borne a convié les 41 membres du gouvernement à un dîner informel à Matignon pour marquer le début des vacances.

Un cocktail pour marquer le coup. La Première ministre Elisabeth Borne a convié l’ensemble du gouvernement, soit les 41 ministres et ministres délégués, à un «cocktail dinatoire» ce mercredi soir pour marquer le début des vacances, selon les informations de RTL et du Figaro.

Ce dîner informel doit avoir lieu à Matignon, et les conjoints et conjointes des ministres sont également conviés. Il intervient après la dernière session de questions au gouvernement, qui a eu lieu hier, et quelques jours avant la fin officielle des travaux parlementaires, fixée pour le moment dimanche 7 août. Dans une circulaire, la Première ministre a effectivement demandé aux ministres «de participer aux travaux parlementaires jusqu'à la fin de la session parlementaire».

Ceux qui souhaitent partir doivent par ailleurs «choisir une destination compatible avec l'exercice de leurs responsabilités». Le premier conseil des ministres de la rentrée aura lieu le 24 août, ce qui marquera la fin de la pause estivale pour les membres du gouvernement, qui devront tous être de retour à Paris.

De son côté, Emmanuel Macron ne participera pas au dîner organisé par Elisabeth Borne, le président ayant déjà rejoint le fort de Brégançon en début de semaine pour trois semaines de vacances «studieuses».