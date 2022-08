Gérald Darmanin sur Hassan Iquioussen : «Qu'on puisse défendre cet imam me signifie l'état de décomposition intellectuelle de l'extrême gauche»

Invité ce jeudi 4 août dans La Matinale, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est revenu sur sa demande d'expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, très contesté par la France insoumise.

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, était l'invité de La Matinale ce jeudi, sur CNEWS. Interrogé sur l'expulsion du prédicateur Hassan Iquioussen qu'il a demandé le 28 juillet dernier et qui a été depuis très contesté par la France insoumise, il a déclaré, après avoir cité repris certains propos tenus de l'imam : «ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national et qu'on puisse le défendre au sens liberté d'expression du terme, me signifie l'état de décomposition intellectuelle qu'a l'extrême gauche LFI sur ce point».

En effet, le premier groupe d'opposition de gauche à l'Assemblée a, depuis cette annonce, vivement critiquée la volonté du ministre, notamment le député de la 8e circonscription du Nord, David Guiraud, qui, dans un communiqué, a dénoncé ce renvoi : «Je n'accepte pas de dévoiement de l'Etat de droit. Je combats l'aventure politique de Gérald Darmanin, qui consiste à vouloir , au final, imposer la double peine en France. Ces procédures douteuses doivent interpeler tous les démocrates soucieux de préserver notre Etat de droit. Cela concerne aujourd'hui les musulmans, cela concerna demain le champ associatif, et après-demain le monde politique».

Plus récemment, c'est l'une des grandes figures des Insoumis qui a également pris position dans ce dossier. Invité ce mercredi sur CNEWS, le député LFI de la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard a estimé que cela ne pouvait «pas être à l'arbitraire du ministre de l'Intérieur : «cet imam a tenu des propos qui sont antisémites et homophobes, ce sont des délits et la solution doit-être judiciaire», sauf qu'«aujourd'hui ce n'est pas le cas [...] donc cela ne peut pas être à l'arbitraire du ministre de l'Intérieur de décider des propos qui sont acceptables ou pas».

Des déclarations qui ne passe pas pour Gérald Darmanin, qui a martelé qu'«il y a une grande clarté à avoir avec à la France insoumise» et a invité le parti «à faire le ménage chez elle» et ainsi exclure David Guiraud : «si la France insoumise continue à garder un tel personnage parmi ces rangs, on aura compris que l'avoeu est signé par tout le monde».

Le ministre de l'Intérieur a toutefois tenu à rappeler que sur «les 2.600 lieux de culte musulman France, il y avait seulement une vingtaine de mosquées qui soutiennaient cet imam» et que «l'immense majorité» de ces lieux comprenaient cette «décision».