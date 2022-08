Gérald Darmanin sur l'immigration : «La France n'est pas un pays laxiste»

Invité de la Matinale ce jeudi 4 août, sur CNEWS, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, s'est exprimé sur la politique française en matière d'immigration. «La France n'est pas un pays laxiste».

Ce jeudi matin, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a apporté quelques précisions concernant le projet de loi immigration, dont l’examen a été reporté à la demande d’Elisabeth Borne. Face aux critiques rapportées, le ministre a tout d’abord comparé les délais et méthodes d’expulsion entre l’Allemagne et la France avant de souligner «l’amélioration» du taux de départ de la France, qui est passé de «10% lors du covid, à 50% après, vers les pays du Maghreb et l’Afrique».

Il a toutefois reconnu que l’administration française était plus lente dans le traitement des dossiers. «Nous mettons trop de temps entre le moment où la personne demande l’asile et le moment où on lui dit non ou oui», des attentes qui peuvent prendre jusqu’à plus de trois ans, a-t-il rappelé.

Bien que les délais administratifs ont été «raccourcis de six mois», Gérald Darmanin a indiqué sa volonté que «la justice aille beaucoup plus vite», pour accélérer le nombre d’expulsion des immigrés.

«Deux propositions»

Pour cela il a évoqué «deux propositions extrêmement fortes», dont l’une est en lien avec les LR du Sénat, selon lui. «Aujourd’hui il y a deux documents avec deux types de recours, nous proposons qu’il y ait qu’une seule démarche avec un seul type de recours», une première solution qui permettrait de gagner du temps.

La seconde concerne le nombre de juge à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Si aujourd’hui le ministre a expliqué qu’on en comptait «trois», il a ainsi proposé de réduire cela à «un seul juge unique».

La locatire de la place Beauvau a par ailleurs insisté sur une «simplification drastique des délais», tout en vantant «la fermeté de la France, extrêmement comparable avec les pays les plus durs de l’Union européenne».

Néanmoins, il a précisé que la France restait très attachée à l’asile constitutionnel, en citant quelques exemples de personnes ou communautés persécutées ayant recours à la demande d’asile.

Enfin, le ministre a estimé que ces dernières devaient pouvoir continuer à bénéficier de ce droit, tout en souhaitant le réguler. «L’asile ne peut pas être le détournement d’une filière d’immigration pour aller vers l’immigration illégale».