Canicule : Météo France maintient l’alerte orange dans onze départements et annonce l’arrivée d’orages

Ce vendredi 5 août, Météo France a levé l’alerte canicule qui était encore en vigueur dans une quinzaine de départements français. Toutefois, onze départements sont encore concernés, alors que l’arrivée d’orages est prévue sur l’Hexagone.

Météo France a levé ce vendredi 5 août, l'alerte canicule dans une quinzaine de départements de l'est et du sud est de la France, laissant désormais onze départements encore concernés. Ceux-ci se situent principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA). Météo France a également alerté sur l'arrivée d'orages «localement importants» dans ces régions.

Au plus fort de la vague de chaleur, la troisième frappant le pays depuis le début de l'été, jusqu'à 26 départements avaient été placés en vigilance orange canicule, avec des températures qui ont pu monter jusqu'à 40 degrés, d'abord dans le sud ouest, avant de se décaler dans la moitié est du pays.

Pour les départements qui restent concernés, les températures seront généralement supérieures à 35 degrés, avec des pointes comprises entre 36 et 38 degrés, localement 39 degrés, a précisé Météo France dans son communiqué.

Des rafales de vents allant de 70 à 80km/h sont prévues

Des orages, violents par endroits, sont également attendus, avec des risques de grêle et de précipitations qui pourraient être fortes par endroits, le tout accompagné de rafales de vents allant jusqu'à 70 à 80 km/h. Ils pourraient provoquer «localement des dégâts importants», alerte l'organisme de météorologie, qui appelle les habitants à la plus grande vigilance.

Météo France réitère par ailleurs ses conseils en cas de forte chaleur, notamment de limiter les déplacements aux heures les plus chaudes et s'hydrater régulièrement, ainsi qu'une attention particulière envers les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques.

Débutée mercredi 3 août, cette vague de chaleur a touché dans un premier temps le sud ouest avant de se déplacer sur la grande moitié est du pays, de l'Alsace à la région PACA, un épisode cependant moins long que le précédent, qui s'était terminé le 25 juillet et avait duré 14 jours.

Face à une «sécheresse exceptionnelle» et une «situation historique que traversent de nombreux territoires», la Première ministre Elisabeth Borne a activé ce vendredi la cellule interministérielle de crise. Une réunion est prévue dans la journée, selon une source gouvernementale.

«Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays», et «les prévisions météo laissent présager que la situation pourrait perdurer sur les 15 prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore», souligne Matignon.

Depuis 1947, 45 vagues de chaleur ont été recensées en France. Elles «ont été sensiblement plus nombreuses au cours des dernières décennies. Sur les 35 dernières années, elles ont été trois fois plus nombreuses que sur les 35 années précédentes», selon Météo-France.