Incarcéré depuis février, Patrick Balkany sort de prison ce vendredi

La cour d’appel de Paris a autorisé, ce jeudi 4 août, un aménagement de peine de Patrick Balkany, incarcéré depuis le mois de février. L’ancien maire de Levallois-Perret va sortir de prison ce vendredi 5 août et ne portera pas de bracelet électronique, selon nos informations.

Le verdict est tombé. Patrick Balkany a obtenu une libération conditionnelle et pourra sortir de prison ce vendredi 5 août, après cinq mois d’une longue bataille judiciaire engagée par l’ex-maire emblématique de Levallois-Perret, incarcéré depuis février à Fleury-Mérogis.

En effet, selon nos informations, la cour d’appel de Paris a autorisé, jeudi 4 août, l’aménagement de la peine de Patrick Balkany. Une fois libéré, il ne portera pas de bracelet électronique.

Pour rappel, l'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et son épouse Isabelle Balkany ont été reconnus coupables de ne pas avoir payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015 et d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014.

Après avoir effectué cinq mois de détention pour fraude fiscale, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raisons de santé en février 2020, l'ancien élu LR est retourné en prison en février dernier en raison de nombreux manquements à ses obligations, selon la justice.

«un acharnement judiciaire»

Le 30 mai dernier, le parquet d’Evry avait fait appel de la première décision du juge d’application des peines, qui avait octroyé à l'ancien député sa liberté conditionnelle sans bracelet électronique. Sa sortie de prison avait donc été suspendue.

«L'appel du parquet est suspensif jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris statue, dans le délai maximum de deux mois», avait précisé la procureure d'Evry Caroline Nisand dans un communiqué.

Les avocats de Patrick Balkany avaient alors dénoncé un «acharnement judiciaire» à son encontre, qui allait «contre toute forme de logique, de raison et de droit». «Rien ne justifie le maintien en détention d’un homme de 73 ans qui a déjà purgé les deux tiers de sa peine», avaient estimé Mes Robin Binsard et Romain Dieudonné.

L'ex premier édile avait été placé en détention le 7 février. Après avoir passé cinq mois derrière les barreaux pour fraude fiscale, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raisons de santé, il était retourné en prison en raison de nombreux manquements à ses obligations, selon la justice.