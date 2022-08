Ligue 1 : l'OL s'impose à domicile contre l'AC Ajaccio (2-1) et lance sa saison

L'Olympique Lyonnais s'est imposé (2-1) face à l'AC Ajaccio en ouverture de la saison 2022-2023 de Ligue 1, dans une partie disputée.

Bonne entrée en matière. L'OL a remporté son premier match de la saison sur sa pelouse du Groupama Stadium face aux Corses de l'AC Ajaccio (2-1). Les hommes de Peter Bosz ont rapidement ouvert le score.

À la 13e minute, le capitaine des Gones Alexandre Lacazette, qui a fait son grand retour à Lyon cet été, offre une remise dans la surface à Tetê qui conclu d'un plat du pied.

Lacazette double la mise et ouvre son compteur but dans l'exercice 2022-2023, sur pénalty dix minutes plus tard.

Le match prend une autre tournure avec l'expulsion du gardien lyonnais Anthony Lopez, coupable d'une sortie aérienne trop appuyée et dangereuse sur l'attaquant ajaccien Mounaïm El Idrissy, à la demi-heure de jeu. Thomas Mangani en profite pour réduire la marque sur pénalty.

Les joueurs d'Olivier Pantaloni se retrouveront également à 10 après un deuxième carton jaune de l'ancien de Saint-Étienne Romain Hamouma.

En deuxième mi-temps les Corses vont même avoir quelques situations intéressantes mais le score ne changera pas. L'OL réussi sa première à domicile face au promu, qui tentera d'inscrire ses premiers points dans l'élite dimanche prochain en assurant la réception de Lens au stade François Coty.