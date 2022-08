Linda Kebbab sur la multiplication des refus d'obtempérer : «Ce n’est plus seulement un délit routier mais de la criminalité»

Linda Kebbab, déléguée nationale Unité SGP Police, était l'invitée de la matinale de CNEWS ce vendredi 5 août. Interrogée sur la multiplication des refus d'obtempérer en France, elle juge qu'aujourd'hui «ce n'est plus seulement un délit routier mais de la criminalité».

Jeudi, un policier a été blessé dans le Val-de-Marne après un refus d'obtempérer. Interrogée sur ce phénomène, la déléguée nationale Unité SGP Police estime que cela ne relève «plus seulement» du délit routier «mais de la criminalité».

Elle l'assure à l'antenne de CNEWS, ce vendredi, ces refus d'obtempérer sont aujourd'hui «des violences volontaires».

«Aujourd'hui, on ne se contente plus de refuser d'obtempérer pour pouvoir esquiver un contrôle durant lequel on constaterait une infraction, mais c'est toutes les violences volontaires qui vont derrière», explique Linda Kebbab, ajoutant qu'aujourd'hui, «on fonce délibérément sur les policiers, on les traîne, on les écrase et donc on attente à leur vie. Donc, en réalité, c'est de la criminalité contre les forces de l'ordre».

Et selon la déléguée nationale d'Unité SGP Police, «il est là le vrai sujet politique».

Jeudi, à Villeneuve-Saint-George, un policier a été blessé après avoir été renversé lors d'un contrôle. Le suspect a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. Blessé, le policer a quant à lui été arrêté quatorze jours.