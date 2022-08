Sécheresse : plus de 100 communes sans eau potable en France

Ce vendredi, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a annoncé que plus de 100 communes en France étaient privées d'eau potable en raison de l'épisode de «sécheresse exceptionnelle».

Une situation de plus en plus désastreuse. Plus encore, c’est «une situation historique», selon les mots d’Elisabeth Borne, repris par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Et pour cause, ce dernier a annoncé ce vendredi que «plus d’une centaine de communes en France aujourd’hui, n’ont plus d’eau… puisqu’il n’y a plus rien dans les canalisations».

En déplacement dans les Alpes-de-Haute-Provence, c’est depuis une exploitation de lavandes que Christophe Béchu a expliqué que les communes qui subissent les répercussions de la sécheresse, sont ravitaillées en eau potable grâce à un acheminement de camion-citerne.

Anticiper la situation

Pour le ministre de la Transition écologique, désormais, «tout l’enjeu est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d’en arriver là», d’autant plus que certains territoires connaissent «des déficits hydriques qui se prolongent». Il a ainsi suggéré d’anticiper la situation : «si vous devez aller fournir de l’eau, il ne faut pas vous en préoccuper le matin, où il n’y a plus rien dans les canalisations».

Toutefois, il n’a pas oublié de prendre en compte les difficultés liées à la logistique et à l’acheminement. En effet, cela varie en fonction du type de commune, «qu’il s’agisse d’une commune en montagne, d’une grande ou d’une petite agglomération», a rappelé le ministre.

Christian Béchu est attendu sur le cours d’eau du Colostre, où il évoquera au côté du ministre de l’Agriculture, les enjeux de la sécheresse et de la biodiversité.

De son côté, la Première ministre Elisabeth Borne a activé, ce vendredi matin, la cellule interministérielle de crise en raison de l'épisode de «sécheresse exceptionnelle» qui perdure en France.