Bison futé : quelles prévisions de trafic pour ce week-end ?

Ce premier week-end du mois d’août sera chargé sur les routes de l’Hexagone. Voici toutes les prévisions de circulation de Bison Futé.

Un nouveau chassé-croisé entre les «juilletistes» et les «aoûtiens» est à prévoir ce week-end. Ce samedi, les choses se compliquent : Bison Futé a classé tous les départements en rouge, pour «circulation très difficile», et une vingtaine de départements du sud de la France et de la vallée du Rhône en noir pour «circulation extrêmement difficile» dans le sens des départs.

Il est notamment conseillé aux automobilistes de traverser l’Île-de-France avant midi, d’éviter l’autoroute A11 entre Paris et Le Mans entre 11h et 16h, et la A7 entre Salon-de-Provence et Marseille entre 13h et 18h, où le trafic sera saturé. La circulation sur l’autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier sera aussi particulièrement dense.

Au niveau national, un pic de bouchon est attendu entre 11h et 13h, mais les difficultés resteront très élevées jusqu’à 20h.

Capture d'écran Bison Futé

La circulation reviendra presque à la normale dimanche, avec tout de même la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen encore en orange dans le sens des départs comme des retours.

Capture d'écran Bison Futé