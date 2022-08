Etats-Unis: trois personnes sont mortes foudroyées devant la Maison Blanche (vidéo)

Trois personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée après avoir été frappées par la foudre en face de la Maison Blanche jeudi soir à Washington.

Un évènement rare. Deux septuagénaires et un jeune homme de 29 ans sont morts dans un square frappé par la foudre jeudi soir non loin de la Maison Blanche. Une autre personne a été grièvement blessée.

«Deux personnes ont été déclarées mortes après avoir été foudroyées au square Lafayette», à quelques mètres des grilles de la Maison Blanche, a indiqué la police vendredi matin. Il s'agit d'un couple originaire de l'Etat rural du Wisconsin, James Mueller, 76 ans, et Donna Mueller, 75 ans, ont précisé les autorités.

#BreakingNews update: A third person has died from yesterday's lightning strike near the White House. @IanOliverWX pic.twitter.com/o6uWodjDtd

