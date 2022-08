Vacances d'été : où les ministres partent-ils ?

Avec le début des vacances parlementaires, ce sont aussi celles des membres du gouvernement qui commencent. Où les ministres partent-ils ?

Mer ou montagne ? Les vacances des ministres débutent ce week-end, avec des destinations françaises pour les membres du gouvernement.

Tandis que le président Emmanuel Macron s’est rendu dans la résidence officielle de Brégançon, sa Première ministre Elisabeth Borne ne sera pas très loin, elle aussi dans le département du Var. Si le besoin devait s’en faire ressenti, ils pourraient être rapidement rejoints par Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui doit se rendre à Nice (Alpes-Maritimes), selon RTL.

Toujours dans la même zone géographique, Clément Beaune, ministre des Transports, sera dans les Bouches-du-Rhône, tandis qu'Agnès Firmin Le Bodo, en charge de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, doit aller dans le Vaucluse, pour un séjour dans le Lubéron. La Corse accueillera elle Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement.

Montagne et retour à domicile pour certains

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, ira une semaine en Bretagne, avant de rejoindre le Pays basque, comme à son habitude. Pap Ndiaye, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, ainsi que Sébastien Lecornu, ministres des Armées, se rendront en Normandie, dans le Calvados pour le premier et à Vernon pour le second.

Maire d’Angers pendant huit an, Christophe Béchu (Transition écologique) ira dans le Maine-et-Loire, quand Olivia Grégoire (petites et moyennes Entreprises, Artisanat et Tourisme), se rendra en Bourgogne, en Haute-Saône.

Du côté de la montagne, Rima Abdul-Malak (Culture) passera du temps dans le massif de la Chartreuse (Isère), après quelques jours en Bretagne, à Saint-Brieuc. Elle sera ensuite à Aurillac, pour assister au festival du théâtre de rue. François Braun, ministre de la Santé, se trouvera dans les Alpes.

Marc Fesneau (Agriculture) retournera dans son département du Loir-et-Cher et Olivier Brecht (Commerce extérieur) partira lui aussi en vacances à domicile, en Alsace. Il pourrait également faire quelques séjours en Europe.