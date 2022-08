Abandons d'animaux : voici les peines encourues par les propriétaires

L'été est une nouvelle fois marqué par des abandons massifs d'animaux de compagnie et les refuges de la SPA sont saturés depuis fin juillet. Voici ce que risquent les propriétaires qui se séparent de leur animal.

Championne d’Europe. A contrario des adoptions, les abandons d’animaux ont fortement augmenté en France, a alerté la Société protectrice des Animaux (SPA). Un acte punit par la loi.

Ainsi, le délit d’«abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende», d’après le site du gouvernement.

Refuges surchargés, abandons qui n’en finissent pas, et plus de 10 000 animaux recueillis en à peine quelques semaines … Le drame est là alors que l’été est loin d’être terminé !





Soutenez nos équipes et aidez-nous à prendre soin des animaux : https://t.co/giuMSJQnql pic.twitter.com/JqlLXs9J4U — La SPA France (@SPA_Officiel) July 31, 2022

La justice peut également interdire au propriétaire fautif de détenir un animal ou le priver pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans de «l'activité professionnelle qui a permis de préparer ou d'effectuer l'abandon».

8.818 chiens et chats abandonnés

Comme le rappelle Geo, «si l’abandon est fait en connaissance de cause et avec des circonstances aggravantes, l’auteur peut encourir jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende».

Pire, si l’abandon de l’animal entraîne sa mort, alors le propriétaire s’expose à une peine de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.

En France, les 63 refuges et maisons de la SPA sont déjà saturés, alors même que l'été n'est pas terminé, avec 8.818 chiens et chats mais aussi quelques rongeurs, chevaux et animaux de ferme, en attente d'adoption, a indiqué mercredi l'organisation de défense des animaux. Elle en comptabilisait 8.225 à la même période l'an dernier, soit une hausse de 7% de prise en charge.

30 Millions d'amis fait un don de 1,35 million d'euros

La SPA note un léger reflux des abandons (-3%) par rapport à 2021, qui avait été une année record, mais les établissements ne désemplissent pas.

«On fonctionne sur des listes d'attente pour accueillir de nouveaux animaux car l'été il y a peu d'adoptions, les gens sont en vacances. Donc, les places ne se libèrent pas», s'est inquiétée une porte-parole, qui espère que les adoptions vont reprendre.

Pour aider les refuges indépendants qui accueillent des chats et des chiens abandonnés, la Fondation 30 Millions d'amis a de son côté versé cet été plus de 1,35 million d'euros à 214 établissements répartis sur toute la France.

Selon la SPA, 79 animaux sont recueillis en refuges pour 50 places disponibles en moyenne. Ils seraient entre 50.000 et 80.000 animaux en attente d'un nouveau maître.