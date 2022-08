Chaleur et sécheresse : à quoi s’attendre pour la semaine ?

Les Français vont encore avoir chaud cette semaine. La vague de chaleur qui s’est abattue sur l’Hexagone va continuer ces prochains jours, avec un pic caniculaire attendu en fin de semaine.

Le mercure n’a pas fini de grimper. L’épisode de fortes chaleurs ces derniers jours n’est pas encore terminé, et les températures vont encore augmenter cette semaine, avec un pic caniculaire attendu vendredi, selon Météo France.

Si ce dimanche, seulement deux départements étaient encore en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse, «le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine», a indiqué Christelle Robert, prévisionniste à Météo France, à l’AFP.

Les températures vont progressivement augmenter tout au long de la semaine, les régions du sud de la France étant les premières touchées par la canicule. Ce lundi, les températures vont encore progresser dans le sud-ouest et la basse vallée du Rhône, autour de 35 à 38 °C en moyenne, et ces chaleurs vont ensuite se propager jusque dans le nord du pays.

«Il ne s'agit pas d'une quatrième canicule, c'est la même, qui a commencé le 31 juillet, qui continue», a souligné la prévisionniste. Il s’agit donc d’un épisode caniculaire particulièrement long.

Si des orages ont éclaté ce week-end, notamment en Corse et dans certains massifs montagneux, la sécheresse reste très importante, et va encore progresser cette semaine. Depuis le 17 juillet, l'indice d'humidité des sols est tombé au-dessous de celui enregistré lors des sécheresses historiques de 1976 et de 2003.

Avec la végétation très sèche, le risque d’incendie reste important. D’importants feux sont toujours en cours ce dimanche soir dans le Morbihan, en Bretagne, où 300 hectares de végétation sont partis en fumée sur la journée.