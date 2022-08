Expulsion de Hassan Iquioussen : l'imam serait fiché S depuis 18 mois

L’imam Hassan Iquioussen, dont l'expulsion voulue par Gérald Darmanin a été suspendue par la justice, serait fiché S depuis près de 18 mois, apprend-t-on de nos confrères du Journal du Dimanche.

Pour l’instant, il ne va pas quitter la France. Décidé à expulser l’imam Hassan Iquioussen, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fait appel devant le Conseil d’Etat à la suite de la décision du tribunal administratif (TA) de Paris de suspendre cette expulsion, estimant qu’elle porterait «une atteinte disproportionnée» à sa vie «privée et familiale».

Néanmoins, d’autres révélations viennent s’ajouter aux nombreuses polémiques qui entourent le religieux. En effet, d’après le JDD, l’imam Hassan Iquioussen serait fiché S depuis 18 mois.

Selon nos confrères, l’homme, né en France et de nationalité marocaine, avait été signalé dès 1995 par les services de sécurité intérieure. En 1994, il avait incité des jeunes filles, d’origine maghrébine et scolarisées au lycée Faidherbe de Lille, à refuser de retirer leur voile pour aller en cours.

Cependant, une seule condamnation figure à son casier judiciaire, liée à l’abattage rituel irrégulier.

Pour rappel, Hassan Iquioussen est accusé par les autorités françaises d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et «anti-femmes» lors de prêches et de conférences tenus il y a près de 20 ans pour certains.

En 2004, l’imam avait estimé que les lois françaises était instituées par un gouvernement «manipulé par les juifs».

Le tribunal administratif de Paris avait, par ailleurs, estimé que les propos de l’imam tenus lors d’une conférence en 2018 à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, étaient «provocateurs et discriminatoires envers les femmes». Ce jour-là, Hassan Iquioussen avait jugé qu’un homme «ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer» et qu’une femme doit «rester à la maison pour s’occuper des enfants et de son mari».

Toutefois, la justice administrative avait indiqué que ce seul motif «ne peut justifier la mesure d’expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale».

Le Conseil d’Etat devra rendre son verdict d’ici à la fin de l’été à la suite de l’appel de Gérald Darmanin.