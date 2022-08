Guêpes : pourquoi sont-elles si nombreuses cette année ?

Désagrément estival traditionnel, les guêpes semblent cette année encore plus présentes qu’habituellement. Y a-t-il une explication ?

Le commentaire se fait régulier cet été. 2022 serait une année à guêpes. Lors d’une promenade dans la nature, au cours d’un barbecue dans le jardin ou en bronzant autour d’une piscine, elles sont particulièrement nombreuses à voler, attirées par les odeurs. Comment cela s’explique-t-il ?

Les spécialistes s’accordent tous sur une cause principale : la douceur de l’hiver. Avec celle-ci, la mortalité de ces insectes s’est avérée beaucoup plus faible qu’habituellement. Ainsi, un nombre plus élevé de reines ont pu bâtir leur colonie, une fois le printemps arrivé. De fait, un plus grand nombre de guêpes est donc présent dans la nature.

Les repousser mais ne pas les tuer

Alors que les professionnels indiquent que les interventions contre les nids se sont multipliées pour les guêpes, mais aussi les frelons, des conseils sont donnés pour tenter de les faire fuir. Certaines odeurs agissent comme des répulsifs à leur encontre, tel que le citron, le clou de girofle (que l’on peut d’ailleurs planter dans ce dernier), la lavande, la ciboulette ou le géranium. Elles peuvent être disséminées via des huiles essentielles, ou en installant ces plantes près de sa terrasse. De même, créer un dégagement de fumée à partir de marc de café brûlé peut aussi être une solution.

D'autres conseils, à l’efficacité plus hypothétique, sont de laisser un bout de nourriture et un peu d’eau plus loin que l’endroit où l’on se trouve, ou de laisser des herbes hautes et des fleurs dans son jardin pour attirer les guêpes sur cette zone.

A noter également que tuer les guêpes n’est pas une bonne idée. Celles-ci participent à la pollinisation des fleurs et autres végétaux. Leurs larves se nourrissent par ailleurs de pucerons ou chenilles. Les frelons européens sont à protéger eux aussi. Ce qui n’est pas le cas des frelons asiatiques, particulièrement dangereux et dont il faut se débarrasser dès qu’un nid est découvert (en passant par un spécialiste).