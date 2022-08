«Arnaque au péage» : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

En pleine période de vacances estivales, une nouvelle escroquerie a vu le jour sur les autoroutes françaises et espagnoles. Sévissant sur les aires d’autoroutes et les péages, les malfaiteurs dégonflent les pneus de la voiture ciblée à l’arrêt avant de feindre de venir en aide à son propriétaire pour lui dérober ses biens.

Une technique bien rodée. Alors que les vacanciers utilisent les autoroutes françaises pour se rendre aux quatre coins de l’Hexagone, des voleurs profitent de l’inattention et du relâchement de ces derniers pour leur subtiliser leurs effets personnels.

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te





Vigila el entorno cuando pares





Thieves also take advantage of motorways tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop#StopFurts pic.twitter.com/zQCmOgHksz

— Mossos (@mossos) August 6, 2022