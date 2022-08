Canicule : Météo-France prévoit une nouvelle vague en milieu de semaine

Alors que la France vient de traverser sa troisième vague de chaleur en à peine deux mois, Météo-France a indiqué que les températures devraient être de plus en plus chaudes sur l’ensemble du pays cette semaine, et ce jusqu’au 14 août.

Ce n’est pas fini. Après les épisodes caniculaires de juin, juillet et la première semaine d’août, la France devra désormais faire face à une nouvelle vague de chaleur qui va sévir sur l’Hexagone cette semaine.

En effet, sur son compte Twitter, Météo-France a annoncé, ce samedi 6 août, que «les températures seront de plus en plus chaudes sur l’ensemble du pays. Un nouvel épisode de canicule probable sur de nombreuses régions avec des températures qui resteront très élevées jusqu’au week-end prochain».

En 2nde moitié de semaine, les températures seront de + en + chaudes sur l'ensemble du pays. Nouvel épisode de #canicule probable sur de nombreuses régions avec des températures qui resteront très élevées jusqu'au week-end prochain. Masse d'air du samedi 6 au dimanche 14 aout pic.twitter.com/Uhw3CPOZhU — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 6, 2022

Selon ses prévisions, Météo-France indique un temps qui «pourrait être le plus souvent sec, sans que l'on puisse exclure totalement des passages perturbés ou des orages».

Ce scénario de nouvelle vague de chaleur est dû aux anticyclones qui persistent sur l’Europe de l’Ouest et empêchent le passage de perturbations sur la France.

Des températures toujours en hausse

Cette semaine, les températures pourraient flirter avec les 40 °C dans certains endroits du Sud-Ouest de la France. Selon les prévisions de Météo-France, mercredi 10 août, les températures seront au-dessus des 30 °C dans tous les départements sauf dans les Hauts-de-France, en Normandie et en Bretagne.

Ce jour-là, il fera 33 °C à La Rochelle, à Biarritz et à Tarbes, 35 °C à Bordeaux et 36 °C à Toulouse.

Jeudi 11 août, les températures les plus hautes seront enregistrées à Bordeaux avec 37 °C. Seule la Normandie sera en-dessous des 30 °C.

Vendredi 12 août, journée la plus chaude, les températures seront entre 30 °C et 35 °C dans tous les départements à l’exception de la Normandie où il fera 26 °C.