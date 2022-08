Haïm Korsia : «lorsque l'antisémitisme est revendiqué et affirmé, même au sein de l'Assemblée nationale, il y a un problème dans toute la société» 

Invité dans La Matinale ce lundi matin, le grand rabbin de France Haïm Korsia est revenu sur l'antisémitisme qui règne en France.

«Lorsque l'antisémitisme règne dans une société, même à bas bruit, et qu'il est affirmé et revendiqué au sein même de l'Assemblée nationale, alors il y a un problème de toute la société», a expliqué Haïm Korsia au micro de CNEWS.

Pour le religieux, «on est revenu 120, 130 ans avant, on est dans la France de Drumont, portée par une autre violence antisémite avec les mêmes effets, la même haine et malheureusement les mêmes risques pour la société».

Lors d’un sondage publié en janvier dernier par l’Ifop, 64% de la population française et 85% des Français de confession ou de culture juive estiment que l’antisémitisme est un sentiment qui est répandu en France.

Plus inquiétant, lors de cette même enquête, 68% des Français de confession ou de culture juive ont confié qu’ils avaient déjà subi des moqueries et des vexations et 20% ont affirmé avoir été victimes d’une agression physique au moins une fois dans leur vie.