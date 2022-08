Isère : 75 hectares de végétation sont partis en fumée, 130 personnes évacuées

Un incendie s’est déclaré vendredi soir en Isère, dans la région de Voreppe et La Buisse. Dimanche soir, le feu s'étendait sur 75 hectares de végétation, obligeant près de 130 personnes à évacuer leurs habitations

Un impact de foudre a provoqué le départ d’un incendie vendredi soir en Isère, dans la région de Voreppe et de La Buisse. Le feu s’est fortement dégradé dans la nuit de samedi à dimanche, et les flammes ont déjà brûlé près de 75 hectares de forêts. Près de 130 personnes ont été contraintes de quitter leur résidence par prévention.

«Quatre hameaux ont été au total évacués, trois à Voreppe et un autre sur la commune de La Sure-en-Chartreuse. Ce sont 130 personnes sur la totalité des hameaux qui ont été évacuées pour l'instant», a précisé la préfecture à l'AFP, ajoutant que les habitants étaient invités à se rendre à deux points de rassemblements à Voreppe et dans la commune mitoyenne de Pommiers-La-Placette. Les routes départementales 1075 et 520A ont été coupées à la circulation également par sécurité.

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère demande aux habitants de ne pas appeler le 18 ou le 112 pour signaler des flammes, afin de ne pas encombrer les lignes d’urgence. Il demande également à tous d’éviter le secteur, de ne pas utiliser de drône, et enfin de bien respecter les interdictions de circulation.

Quatre Canadair, deux hélicoptères de la sécurité civile et deux avions Dash bombardiers d'eau sont notamment arrivés sur zone pour appuyer la centaine de pompiers sur place, qui ont permis durant les deux premières nuits de l'incendie la protection par anticipation de deux entreprises et d'habitations «sans que celles-ci ne soient directement menacées, a ajouté la préfecture.

Provoqué par la foudre d'un orage, le feu a démarré vendredi en fin d'après-midi sur les communes de Voreppe et de la Buisse avant de se déplacer vers celle de La Sure-en-Chartreuse dimanche.