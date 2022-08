Retraites : pourquoi les pensions ne vont-elles pas augmenter aujourd'hui, comme prévu ?

Malgré la promesse, après l’élection d’Emmanuel Macron, de voir les retraites être augmentées de 4% dès le 9 août, cette hausse ne sera finalement pas appliquée ce mois-ci. Voici pourquoi.

Un retard qui ne va pas plaire aux retraités. Peu de temps après l’élection d’Emmanuel Macron, le ministre du Travail Olivier Dussopt avait indiqué que la revalorisation de la retraite de base de 4%, promesse de campagne du président, serait appliquée pour le 9 août, date à laquelle sont versées les pensions du mois de juillet.

Or, comme l’a précisé l’Assurance retraite sur son site internet, cette revalorisation «n’interviendra pas sur le paiement du 9 août».

La cause vient du fait que la loi d’urgence pour le pouvoir d’achat a été votée avec trop de retard par les députés et sénateurs (le 3 août), pour que sa promulgation soit prise en compte à temps. La Caisse nationale d’assurance vieillesse n’a ainsi pas pu calculer les nouvelles pensions des 15 millions de personnes concernées et modifier les virements à effectuer.

Un rattrapage en septembre

Les retraités devront donc attendre le 9 septembre pour voir leur compte en banque être un peu plus fourni (une hausse d’une soixantaine d’euros pour une pension de 1.500 euros). A la rentrée, ils devraient même avoir le plaisir de voir le retard d’augmentation du mois d’août être ajouté rétroactivement à leur versement, a précisé l'Assurance retraite.

A noter que cette hausse ne s’applique que sur la retraite de base. Les salariés du privé ayant souscrit au régime Agirc-Arrco doivent attendre le mois de novembre pour savoir si leur revenu supplémentaire sera lui aussi augmenté.

Par ailleurs, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a indiqué que les pensions pourraient être à nouveau revalorisées le 1er janvier 2023, compte tenu du niveau de l’inflation et son évolution.