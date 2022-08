Le béluga coincé dans la Seine est mort malgré l’opération de sauvetage

La préfecture du Calvados a annoncé ce mercredi que malgré l’opération de sauvetage inédite pour venir en aide au béluga coincé dans la Seine, l’animal est mort.

Le béluga coincé dans la Seine est mort. Malgré la tentative de sauvetage, l'animal n'a pas survécu au transport, a annoncé le préfet du Calvados.

L'animal avait été repéré dans une écluse de la Seine la semaine dernière. Dans la nuit de mardi à mercredi il avait été sorti de cette dernière avant d'entamer son transport ce matin vers 7h30 pour se rendre à Ouistreham dans le Calvados. Là-bas, le béluga devait être remis à l'eau.

#Beluga



Malgré une opération inédite de sauvetage du #beluga, nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du cétacé.



Mme Ollivet Courtois, vétérinaire du @sdis91 vous explique ⬇️ pic.twitter.com/5Mb8s5BZPc — Préfet du Calvados (@Prefet14) August 10, 2022

Dans une allocution partagée sur Twitter, le préfet du Calvados accompagné de Madame Ollivet Courtois, vétérinaire du sdis91, a annoncé la nouvelle. «Malgré une opération inédite de sauvetage du béluga, nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du cétacé» précise la publication.

«En cours de voyage, les vétérinaires ont constaté une dégradation de son état, notamment de ses activités respiratoires et ont pu constater à l’instant que l’animal ventilait insuffisamment et donc la souffrance était évidente» a expliqué la vétérinaire.

Face à cette souffrance et à l'impossibilité de relâcher l'animal dans cet état, il a été décidé par l'équipe de vétérinaires de procéder à son euthanasie.

LE BÉLUGA N'AVAIT PLUS D'ACTIVITÉ DIGESTIVE

Le transport devait permettre au béluga de passer quelques jours dans une écluse d'eau salée dans le Calvados avant de retourner à la mer. L'opération de sauvetage avait été procédé un bilan de santé de ce dernier.

Le béluga est un mâle qui ne présente pas de maladie infectieuse mais qui n'a plus d'activité digestive, ce qui explique qu'il ne s'alimente plus. Les vétérinaires vont tenter de restimuler la digestion même si on ignore pour l'instant l'origine du problème. — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 10, 2022

Ainsi l'ONG Sea Shepherd, très investi dans le sauvetage du béluga, avait annoncé via Twitter : «Le béluga est un mâle qui ne présente pas de maladie infectieuse mais qui n'a plus d'activité digestive, ce qui explique qu'il ne s'alimente plus. Les vétérinaires vont tenter de restimuler la digestion même si on ignore pour l'instant l'origine du problème.»

L'opération de sauvetage avait mobilisé 24 plongeurs et plusieurs sauveteurs et plus de six heures de travail pour permettre de sortir le béluga de 800 kg qui était coincé dans l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'Eure.