Climatisation ou vitres ouvertes : quelle méthode est à privilégier en voiture pour consommer moins de carburant ?

C'est l'éternel débat sur les routes de France. En cas de fortes chaleurs, doit-on rouler toutes vitres ouvertes ou bien miser sur la climatisation ? Si les deux méthodes permettent de rafraîchir le véhicule, la question de la surconsommation de carburant doit peser dans ce choix alors que la facture est de plus en plus lourde à la pompe.

La question divise les automobilistes et les longs trajets liés aux vacances n'arrangent pas les débats. Alors que les températures sont toujours caniculaires et que les prix à la pompe alourdissent les budgets, doit-on préférer baisser les vitres ou allumer la clim ? Si beaucoup préfèrent pouvoir poser le coude sur la portière, la réponse est surtout guidée par la réponse à cette question : quelle solution consomme le moins de carburant ?

Car dans les deux cas, sachez que rafraîchir l'habitacle pour le rendre plus supportable implique une surconsommation de carburant. Dans le cas des vitres ouvertes, la méthode vient à «casser» l'aérodynamisme du véhicule, tandis que le choix de la climatisation sollicite le système de refroidissement interne qui va lui aussi tirer partie, indirectement, de votre réservoir.

Selon l'Ademe (Agence de la transition écologique), pour un véhicule moyen, rouler les vitres ouvertes à une vitesse de 100 km/h implique une surconsommation de l'ordre de 4 % et même de 5 à 6 % à 130 km/h sur l'autoroute. Mais la même expérience menée avec les vitres fermées et la climatisation active entraîne aussi une surconsommation de 5 à 6 %. Un chiffre corroboré également par des journalistes de France 2 qui avaient mené la même expérience en 2015 et avancé un résultat de l'ordre de 6 % à bord d'une citadine.

Baissez les vitres en ville et dans les bouchons

Il n'y a donc pas de réel avantage lorsqu'on circule sur route. Toutefois, il en va autrement en ville et dans les bouchons. Des conditions qui impliquent de rouler à faible vitesse. Baisser ses vitres pèse ici moins sur la consommation puisque l'aérodynamisme du véhicule entre moins en compte, à l'inverse de la climatisation qui peut dans ce cas entraîner une hausse pouvant atteindre 25 % de la consommation, soit près de 2 litres/100 km selon l'Ademe.

En outre, lorsque vous vous installez dans un véhicule garé en plein soleil, préférez ouvrir d'abord toutes les vitres pour évacuer l'air chaud. Roulez donc quelques minutes ainsi avant de refermer les vitres et d'activer la climatisation. «Utilisez régulièrement par temps très chaud, la commande recyclage (sans trop en abuser pour ne pas dégrader la qualité de l’air intérieur) pour récupérer l’air frais de l’habitacle et réduire ainsi l’énergie consommée», conseille l'Ademe.