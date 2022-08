Incendies : le Jura et les Vosges touchés par leurs pires feux depuis plus de vingt ans

Depuis mardi, plusieurs feux de forêts et de broussailles ravagent l'est de la France. Dans le Jura, ce sont 330 hectares qui ont brûlé, tandis que dans les Vosges, on déplore l'un des pires incendies depuis plus de vingt ans.

Aucun des territoires n'est épargné. Après la Gironde, l'Aveyron et la Bretagne, c'est désormais l'est de la France qui est touché par des feux de forêts et de broussailles. 330 hectares de végétation sont déjà partis en fumée dans le sud du Jura.

Dans le même temps, un incendie a ravagé 30 hectares de forêts dans les Vosges, le plus dévastateur de ces vingt dernières années.

Un hélicoptère bombardier d'eau attendu cet après-midi

Depuis mardi après-midi, le sud du Jura est touché par deux incendies, sur les communes de Vosbles et Vescles. Mais ce dernier n'est toujours pas fixé, forçant les autorités à évacuer le hameau de Menouille, situé près du barrage de Vouglans.

80 sapeurs-pompiers et 24 engins s'acharnent à maîtriser le feu de végétation qui progresse du côté de Vescles, vers le nord du département. Il a déjà ravagé près de 200 hectares de forêts. Un hélicoptère bombardier d'eau en provenance du Maine-et-Loire devrait arriver en renfort des soldats du feu pour faciliter les opérations de fixation, surtout dans les zones accidentées.

Dans la nuit, les pompiers ont réussi à contenir le feu de Vosbles, qui a réduit en cendres 160 hectares de végétation. Le feu est fixé et le travail d'extinction et de nettoyage a permis de maîtriser la situation. Au plus fort de la mobilisation, ils étaient jusqu'à 60 sapeurs-pompiers engagés sur ce brasier.

Selon les pompiers, il s'agit des incendies «les plus importants depuis les années 1990». Des renforts de sept départements du centre et de l'est ont été nécessaires pour éviter une catastrophe encore plus grave. Depuis le 1er août, le Jura est classé au niveau ultime de la sécheresse, c'est-à-dire en «crise».

l'incendie a été fixé dans les vosges

Ce mercredi, aux alentours de 14h, les Vosges ont vécu leur pire incendie depuis plus de vingt ans. Pas moins de 30 hectares sont partis en fumée dans la forêt des Champs des Bures, entre les communes de Brouvelieures et de Mortagne. D'importants panaches de fumée et une lumière ocre d'apocalypse étaient visibles dans le ciel.

Courage et prudence pour cette mission de longue durée





Laissez les accès libres aux secours qui transitent sur zone



Ne cédez pas à la curiosité, ne vous mettez pas en danger

Une centaine de sapeurs-pompiers ont lutté toute la nuit pour arrêter le feu vers 6h30 ce matin. Mais avec la possibilité d'un vent fort, un hélicoptère bombardier d'eau devrait intervenir dans la journée. Ce qui est une première dans les Vosges.

Selon les informations de Vosges Matin, les habitants du hameau de L'Orme, à Mortagne, évacués de manière préventive mercredi, ont reçu l'autorisation de regagner leur domicile.

Ce mercredi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a rendu hommage à l'ensemble des soldats du feu mobilisés en France et a appelé les employeurs à libérer leurs salariés pompiers volontaires. Des renforts européens ont été envoyés en France depuis la Grèce et la Suède, à la suite d'une demande d'assistance de Paris.