Isabelle Florennes sur le droit de vote pour les étrangers : «Il faut agir plus largement, sur la naturalisation, et faciliter l'accès au vote»

Invitée ce jeudi matin dans La Matinale, la porte-parole du MoDem Isabelle Florennes est revenue sur la proposition de Sacha Houlié concernant le droit de vote pour les étrangers.

«Le MoDem a toujours pensé qu’il fallait prendre le débat plus largement», a expliqué Isabelle Florennes, avant d'ajouter, «Ça pose deux questions, celle de l’accès à la citoyenneté française d’une partie des étrangers et la deuxième question c’est la lutte contre l’abstention.»

Pour la porte-parole du MoDem : «Le focus uniquement de l’accès au droit de vote des étrangers semble trop restreint. Il faut agir plus largement, agir sur la naturalisation qu’il faut peut-être mieux faire connaître.»

Lutte contre l'abstention

«Et deuxième chose importante c’est de faciliter l’accès au vote. Aux dernières élections présidentielle et législatives, plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus aux urnes et là il y a un vrai travail» a-t-elle expliqué.

Isabelle Florennes l'a martelé : «Pour le Modem c’est là le plus important, ramener les citoyens Français vers le vote et là il y a une vraie démarche. Faciliter l’inscription, il y a une proposition de loi qui vient d’être déposée pour permettre l’inscription automatique.»