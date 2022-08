Méningite : 56.000 jeunes appelés à se faire vacciner en Auvergne-Rhône-Alpes

L'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes a appelé 56.000 jeunes à se faire vacciner contre la méningite, après la déclaration de douze cas, dont un décès.

56.000 jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont appelés à se faire vacciner contre l'infection invasive à méningocoque B, un type de méningite. Un nouveau variant a été détecté et douze cas, dont un décès, ont déjà été recensés en un an.

«La méningite est une maladie grave, qui peut provoquer des séquelles définitives et même des décès», a expliqué à l'AFP la docteure Anne-Sophie Ronnaux-Baron, responsable du pôle régional de veille sanitaire à l'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes.

«Nous avons donc envoyé 56.000 courriers aux assurés âgés de 16 à 24 ans - population la plus fréquemment concernée par le variant - et aux parents des bébés de 0 à 2 ans, dans le cadre d'une campagne de vaccination massive», a-t-elle ajouté.

Fin juillet, deux nouveaux cas ont été signalés à l'ARS, portant à douze le total sur quatre départements : Savoie, Ain, Rhône et Isère. Malgré la mort d'un jeune parmi eux, «à ce jour, nous n'avons pas d'indication particulière que ce variant serait plus dangereux ou plus contaminant», a affirmée la docteure.

La bactérie du méningocoque B se transmet par la toux et les postillons. L'infection provoque de la fièvre, des maux de tête accompagnés de vomissements et une raideur de la nuque. Des taches rouges ou violacées peuvent également apparaître.