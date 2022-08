Pouvoir d'achat : l'inflation galope encore pour atteindre 6,1% en juillet

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a confirmé une nouvelle accélération de l'inflation, qui atteint désormais 6,1% en juillet, sur un an. C'est le niveau le plus élevé depuis juillet 1985.

Les prix de l'énergie toujours dans le viseur

Préoccupation majeure des ménages, les prix de l'énergie, même s'ils sont sur une tendance baissière, restent très élevés. L'Insee confirme qu'ils pèsent moins fortement dans la hausse globale des prix ces dernières semaines. Ceux-ci avaient connu une hausse spectaculaire contextualisée par la guerre en Ukraine. Le baril de pétrole est légèrement remonté suite aux craintes liées à la situation entre Taïwan et la Chine. La hausse sur un an des prix de l'énergie est ainsi fixée à 28,5% en juillet.

En juillet 2022, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % sur un mois et de 6,1 % sur un anhttps://t.co/nwfXAUrKeS — Insee (@InseeFr) August 12, 2022

L'Institut souligne toutefois une accélération des prix au niveau de l'alimentation, des produits manufacturés et des services. Pour ces derniers, elle atteint 3,9% en juillet par rapport à la même période en 2021, contre 3,3% en juin.

Selon le dernier rapport «Prévisions de court terme» établi par la Banque de France, «36% des chefs d'entreprise dans l'Industrie déclarent avoir augmenté leur prix de vente en juin. Cette proportion est particulièrement élevée dans la chimie, le caoutchouc-plastique et l'industrie du bois, papier et imprimerie». Le taux passe passe à 50% pour les entreprises du bâtiment. Tous subissant les difficultés d'approvisionnement de matières premières.

De même, l'alimentation est toujours sur une corde sensible, avec une augmentation des prix de 6,8% en juillet, alors qu'elle était de 5,8% le mois dernier. Les prix à la consommation accusent également une hausse de 0,3%, alors qu'ils avaient déjà augmenté de 0,7% au mois de juin.