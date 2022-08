Pr Enrique Casalino sur le Covid-19 : «Il va y avoir une repoussée épidémique en Europe très probablement à partir de l'automne»

Invité ce matin dans La Matinale sur CNEWS, le professeur Enrique Casalino a annoncé qu'il y aura une reprise du Covid-19 à l'automne, en Europe.

«Nous devons être réalistes». Une nouvelle vague épidémique de Covid-19 est à craindre à l'automne, nous indique l'infectiologue et professeur Enrique Casalino, invité de La Matinale de CNEWS, ce vendredi 12 août.

«Il suffit de regarder les courbes épidémiques et le nombre de décès dans les autres pays, il va y avoir une repoussée épidémique en Europe, et très probablement à l'automne», explique-t-il. Ainsi, «nous devons être vigilants, garder les bons réflexes et ne pas penser que tout est terminé».

« Et bien que nous savons que la maladie est moins mortelle, nous devons rester vigilants face aux nouveaux variants qui apparaissent», insiste le médecin. «Il s'agit juste de rester prudent, lucide et surtout de faire attention à nos proches, aux personnes fragiles»

Néanmoins, pour ce professeur, «il ne faut pas être inquiet, car la peur et l'inquiétude ne sont pas source de bons conseils.»

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de covid-19 fait état d'au moins 1.802.344 cas de contaminations au total dont au moins 24.312 nouveaux cas ces dernières 24h.

Tandis que l'on a recensé ce jeudi, 80 nouveaux morts en 24h, soit 152.990 au total.