Sécheresse : des stations balnéaires coupent l'eau des douches

Alors que le pays fait toujours face à une période de sécheresse exceptionnelle, marquée par plusieurs incendies, certaines stations balnéaires ont pris une décision radicale. Des Landes, au Var, en passant par l'Hérault, elles coupent l'eau des douches.

Chaque effort peut compter. Depuis plusieurs semaines, alors que la période de sécheresse s'éternise en France, des stations balnéaires ont décidé de couper l'eau des douches et des rince-pieds.

«Il est de notre responsabilité de renforcer la limitation des usages en eau comme nous devons inviter chacun à le faire, dans la mesure du possible», a déclaré dans un communiqué la municipalité de La-Grande-Motte (Hérault).

Face à la sécheresse actuelle, le maire, @S_Rossignol a pris la décision de fermer les douches de plage de La Grande Motte.



Stéphan Rossignol, le maire de la station balnéaire, a ajouté qu'il souhaitait agir par «solidarité pour les communes fortement touchées» par la sécheresse. Les douches et les rinces pied sont ainsi fermés depuis ce lundi.

93 DÉPARTEMENTS CONCERNÉS PAR DES RESTRICTIONS D'EAU

Même action du côté de Palavas-les-flots, qui, selon Midi Libre, a décidé de remplacer les douches par des pédiluves. Un choix payant puisque la consommation d'eau aurait été réduite «de moitié» selon Christian Jeanjean, le premier édile de la commune.

Toujours sur le littoral méditerranéen, ce sont plusieurs communes du Var qui ont franchi le pas. Le Pradet, Sainte-Maxime et Hyères il y a quelques semaines, et désormais, Six-Fours-les-Plages et Bandol ont également coupé les vannes. La municipalité déclare qu'elle agit «afin de préserver les ressources en eau». Un arrêté préfectoral du 8 août a placé les deux dernières communes citées en alerte sécheresse au niveau des restrictions d'eau.

Enfin, même la côte océanique n'est pas épargnée. Dans le département des Landes, où se déroule actuellement la reprise de méga feu de Landiras, les cités de Soorts-Hossegor et Tarnos appliquent la même politique. «Ce n'est pas très gênant, on peut se baigner et prendre une douche chez soi», déclare Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor, chez nos confrères de France Bleu Gascogne. «C'est la responsabilité de chacun de faire attention à nos ressources en cette période».

En France, sur les 96 départements métropolitains, 93 sont en alerte sécheresse. Seuls Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont épargnés. Par ailleurs, 72 d'entre eux sont au niveau «crise», soit le plus haut niveau d'alerte (4 sur 4) de cette échelle.