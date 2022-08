Feux d’artifice et Assomption : Gérald Darmanin appelle à la vigilance pour ce 15 août

Vendredi 12 août, le ministre de l'Intérieur a appelé à la plus grande vigilance lors des traditionnels feux d'artifice du 15 août, en raison de «risques accrus d'incendies». Gérald Darmanin a également demandé aux préfets de renforcer la surveillance au sein des églises avant l'Assomption.

C'est un long week-end qui va être placé sous le signe de la vigilance. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a demandé d'«être particulièrement vigilants» voire d'annuler les spectacles pyrotechniques du 15 août en raison de «risques accrus d'incendies», alors que la France est confontée à plusieurs feux de grande ampleur, attisés par une sécheresse historique.

«Je vous demande d'examiner en lien étroit avec les maires concernés, l'opportunité de maintenir ces manifestations et de prendre, si nécessaire, à votre niveau une mesure administrative d'interdiction de ces événements», a écrit le ministre de l'Intérieur, dans un télégramme consulté par l'AFP.

Les préfets doivent veiller à ce que les maires observent «une application stricte des dispositions réglementaires» encadrant les feux d'artifice, notamment «les conditions climatiques et météorologiques», «le choix du site», les «distances de sécurité» et la «mobilisation de moyens humains et techniques adaptés».

Un nombre déjà important de préfectures ont pris des arrêtés d'interdiction d'usage des feux d'artifice. Parmi elles, la Gironde, les Landes, l'Aveyron, la Creuse, la Corrèze, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Garonne, les Vosges, la Moselle, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan ainsi que le Finistère.

Une protection renforcée dans les lieux de cultes

Gérald Darmanin a aussi demandé aux préfets de «renforcer significativement» la surveillance des églises et des offices lundi 15 août, à l'occasion de la fête catholique de l'Assomption, en raison de la «persistance du risque terroriste».

«Je souhaite que votre attention se porte tout particulièrement sur les offices, rassemblements, processions et pèlerinages» du 15 août, a écrit le ministre de l'Intérieur.

«La persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste exige le maintien d'une forte vigilance vis-à-vis des lieux à caractère religieux», explique t-il.

Les militaires de l'opération «Sentinelle» pourront également être déployés et «devront se montrer dissuasifs et visibles», ajoute Gérald Darmanin.