Canicule : voici combien coûte un ventilateur qui tourne toute la nuit

En l'absence de climatisation dans la maison, ce sont les ventilateurs qui tournent à plein régime durant cet été caniculaire. Toutefois, les faire fonctionner a un coût qui va peser sur la facture.

Avec des températures qui atteignent des records dans presque toutes les régions du pays, le ventilateur est sans doute l'appareil électrique le plus précieux et le plus utilisé cet été. Et pour calculer le coût que représente chaque nuit ce «diffuseur d'air», nous nous sommes basés sur le coût moyen de l'électricité en France.

En se rendant sur le site du fournisseur EDF, on peut lire que le prix du kilo Watt par heure (kWh) d'électricité en août 2022 est de 0,1740 € TTC «pour les clients ayant souscrit à l'option base et équipés d'un compteur 6 kVA (le plus répandu)».

Il faut également s'intéresser à la consommation moyenne d'un ventilateur, généralement indiquée sur son emballage ou bien inscrit directement sur l'appareil. La puissace de ce type d'appareils électriques varie généralement entre 50 et 200 Watts.

Entre 10 et 40 centimes par nuit

Dès lors, pour une nuit de 12 heures par exemple et un ventilateur de 50 watts, le calcul est le suivant : 12x50/1000 = 0,6 (1000 représentant 1 kWh). Il convient ensuite de multiplier : 0,6 x 0,1740 €. Ainsi pour une nuit complète de 12 heures, un ventilateur de 50 watts consommera environ 10 centimes d'euro. En répétant ce calcul pour un ventilateur de 200 watts, celui-ci consommera chaque nuit environ 41 centimes d'euro. Il s'agit ici d'un chiffre moyen puisque cela peut dépendre de votre abonnement avec un fournisseur.

De tels appareils peuvent représenter un coût non négligeable si vous les avez faits tourner tout l'été, surtout si vous en avez plusieurs au sein de votre foyer. Un prix qui peut représenter entre 6 € (pour un 50W) et 25 € (pour 200W) par ventilateur si vous l'avez fait tourner 12 heures par jour pendant deux mois.